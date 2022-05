Fermeture du Lido : les cabarets obligés de se renouveler

La France compte environ 220 cabarets. 5 000 personnes y travaillent. Au premier trimestre, le secteur a connu une baisse de 26% de chiffre d'affaires par rapport à 2019. Mais le music-hall reste optimiste et s'adapte. Le Crazy Horse, par exemple, se porte bien. Cet établissement a fait le choix de réduire le nombre de places. Et surtout, il parvient à attirer un nouveau public. Renouveler son image, se déringardiser, c'est aussi la stratégie du Paradis Latin. Hier soir, la salle était bien remplie. 350 personnes ont répondu présent devant un spectacle complètement revu il y a trois ans. Le Moulin Rouge, quant à lui, se diversifie. En plus de son dîner spectacle, il y a désormais un bar, une salle de concert, et pour la première fois une chambre à louer à l'intérieur même du Moulin.