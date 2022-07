Festival : bienvenue en coulisses !

C'est une course contre la montre. Dans deux heures, 55 000 festivaliers se bousculeront devant la scène. Il faut faire vite, terminer les dernières livraisons et accorder les guitares. Nous sommes au cœur des préparatifs de l'un des plus grands festivals d'Europe. Quatre jours de spectacle et une logistique hors norme. Quelques minutes plus tard, les portes s'ouvrent enfin. Après deux longues années de pandémie, la fête a comme un goût de retrouvailles.