Cannes 2023 : Brad Pitt veut faire trinquer la Croisette

"Miraval est un domaine merveilleux et exceptionnel dont je suis tombé amoureux et dans lequel je continue à investir pour en faire l’un des plus beaux domaines de Provence", confiait Brad Pitt à People en 2020. Hormis sa production de vin, il y a également rénové un studio d’enregistrement qui attire les plus grandes stars de la pop et du rock.