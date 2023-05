"Daube" ou "chef-d'œuvre" ? Avec la romance incestueuse de "L'Été dernier", Catherine Breillat met le feu à la Croisette

C’est avec un sujet brûlant que la réalisatrice française Catherine Breillat fait son retour au cinéma, dix ans après son dernier film et un AVC qui a failli mettre un terme à sa carrière. Remake de Dronningen, réalisé en 2019 par la Danoise May el-Toukhy, L’Été dernier raconte la relation incestueuse entre Anne (Léa Drucker), la quarantaine, et Théo (Samuel Kircher), son beau-fils de 17 ans.

Le fait qu’elle soit avocate spécialisée dans les violences sexuelles faites aux mineurs est à la fois ironique et édifiant. Malgré les lois, malgré les conventions sociales, malgré l’amour qu’elle porte à son mari (Olivier Rabourdin), cette femme est incapable de résister aux pulsions que l’adolescent suscite chez elle.