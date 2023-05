VIDÉO – Cannes 2023 : Johnny Depp et Maïwenn ont monté les marches dans un contexte explosif, regardez

C'était un moment très attendu. Un an après sa victoire judiciaire face à Amber Heard, Johnny Depp a monté les marches du Festival de Cannes avec l'équipe de Jeanne du Barry, le film de Maïwenn où il incarne Louis XV. Costume sombre, l’acteur américain a d’abord enchaîné les autographes et les selfies avant de rejoindre sa réalisatrice et ses partenaires à l’écran sur le tapis rouge. Longtemps caché derrière ses lunettes noires, il les a retirées pour le plus grand bonheur des photographes.

La présence de la star de Pirates des Caraïbes était est un événement à plus d’un titre. D’abord parce qu’elle consacre la reprise de sa carrière d’acteur, alors qu’il reste persona non grata à Hollywood. Tandis qu'il s’apprête à tourner son nouveau film de réalisateur, Modi, avec le Français Pierre Niney au générique, il vient également de signer un méga-deal de 20 millions de dollars avec la maison Dior pour qu’il reste l’égérie du parfum Sauvage trois ans de plus.