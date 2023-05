VIDÉO – Cannes 2023 : Lily-Rose Depp et The Weeknd mettent le feu au tapis rouge, regardez !

C’est dans une atmosphère de folie que l’équipe de The Idol a monté les marches du Palais des Festivals lundi en fin de soirée pour présenter les deux premiers épisodes de cette série HBO qu'on découvrira en juin en France sur Prime Vidéo. Le chanteur canadien The Weeknd et sa partenaire à l’écran, la comédienne Lily-Rose Depp, ont fait monter la température sur le tapis rouge qu’ils ont foulé bras dessus, bras dessous avec le réalisateur Sam Levinson.

À leurs côtés, les fans de K-Pop ont également pu applaudir Jennie du groupe Blackpink qui tient un petit rôle dans cette série sulfureuse avant même sa diffusion en juin sur Prime Vidéo. Et pour cause : dans une enquête parue en mars dans Rolling Stone, plusieurs sources anonymes ayant participé au tournage ont dénoncé un climat "toxique" et des scènes de violences faites aux femmes dérangeantes à l’écran...