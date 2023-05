VIDÉO - On a rencontré Ethann Isidore, l'ado français qui joue avec Harrison Ford dans "Indiana Jones 5"

L’ado le plus heureux du moment à Cannes, c’est lui. Le Français Ethann Isidore, 16 ans, donne la réplique à Harrison Ford et Phoebe Waller-Bridge dans Indiana Jones et le cadran de la destinée, le blockbuster hollywoodien qui a été présenté en avant-première mondiale sur la Croisette. Un véritable conte de fées pour ce gamin originaire des Yvelines et pensionnaire du Conservatoire d’Orléans, où il réside avec ses parents.

Si son visage vous dit quelque chose normal, c’est normal puisqu’il a joué dans deux saisons de la série Sam sur TF1 puis dans Mortel, la série fantastique de Netflix. "Un soir, je rentre des cours et ma mère me dit 'ton agent a appelé, tu vas passer un casting à Paris pour un grand film américain d’aventure'", raconte-t-il, des étoiles plein les yeux. "J’y vais juste pour le plaisir et là, quelques jours plus tard, ma mère m’annonce que je dois faire mes valises car le réalisateur veut me voir à Londres".