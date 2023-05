Cannes 2023 : quel est ce poème que Catherine Deneuve a lu en hommage à l’Ukraine ?

Légende du cinéma, Catherine Deneuve, 79 ans, est venue donner le coup d’envoi du 76ème Festival de Cannes ce mardi. Sous les yeux de Michael Douglas, qui a reçu une Palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, et de sa fille Chiara Mastroianni, maîtresse de cérémonie de la soirée, la comédienne a tenu à rendre hommage à l’Ukraine, plus d’un an après le début de la guerre.

Pour cela, la star des Parapluies de Cherbourg a lu les mots de la poétesse ukrainienne Lessia Oukraïnka, figure féministe du début du siècle dans son pays. Un poème intitulé "L’Espérance", écrit en 1878 lorsqu’elle avait 9 ans seulement. Souffrant de la tuberculose, elle multipliait les cures à l’étranger et utilisait les mots pour exprimer le mal du pays.