Robert De Niro tacle Donald Trump au Festival de Cannes : "Ce type est stupide !"

"On a beaucoup mieux compris cela après la mort de George Floyd, avec ce racisme systématique, et c'est ce dont il s'agit ici", a-t-il souligné, dressant un parallèle avec le décès en 2020 de cet Afro-Américain mort asphyxié sous le genou d’un policier à Minneapolis. Et à l’entendre, Killers of The Flower Moon doit aussi se voir comme une mise en garde.

"C’est la banalité du mal. C’est ce qu’il faut surveiller. Nous le voyons aujourd’hui, bien sûr. Nous savons tous de qui je veux parler. Mais je ne vais pas prononcer le nom", a-t-il continué, provoquant les rires de ceux qui ont reconnu dans ces propos une attaque à peine voilée à Donald Trump, qu’il n’a eu de cesse de critiquer durant son mandat.