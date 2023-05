The Weeknd va-t-il vraiment changer de nom ?

Ce n’est pas la première fois que The Weeknd évoque cette hypothèse. Lors de la sortie du clip de la chanson "Out of Time", il avait évoqué le sujet avec ses fans dans une série de messages publiés sur Twitter. "Peut-être que je vais me la jouer comme Ye et changer légalement mon nom en Abel", écrivait-il en référence au changement de nom du rappeur Kanye West, autorisé par la justice à l’automne 2021. "Pas de nom de famille. Comme Madonna, Cher ou Prince."

Originaire de Toronto, Abel Tesfaye, 33 ans, a été révélé en 2011 avec une trilogie de mixtapes – House of Balloons, Thursday et Echoes of Silence – puis une série d’albums qui ont fait de lui l’un des plus gros vendeurs de disques de la planète. La naissance de son pseudo remonte à la période de ses 17 ans, lorsqu’il a quitté le lycée et quitté le domicile de ses parents "un week-end pour ne jamais revenir". Un groupe de rock s’appelant déjà The Weekend, un proche lui a suggéré d’enlever un "e". On connaît la suite.