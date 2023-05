VIDÉO – Cannes 2023 : Tom Hanks, Scarlett Johansson, Adrien Brody… Le casting fou de "Asteroid City" sur le tapis rouge

Il avait réuni du beau, du très beau monde pour The French Dispatch en 2021. Le réalisateur Wes Anderson a de nouveau offert au Festival de Cannes son tapis rouge le plus riche en stars américaines avec l’équipe de son dernier bébé, Asteroid City, en lice pour la Palme d’or. Jugez plutôt : Scarlett Johansson et son mari Colin Jost, amoureux comme au premier jour, Tom Hanks et son épouse Rita Wilson, qui ont improvisé une petite danse au pied des marches, Adrien Brody qui a pris des selfies avec Bryan Cranston et Jeffrey Wright…

Au cours de cette 76ᵉ édition, on s’est parfois cru aux Oscars tellement les visages connus à Hollywood ont défilé sous nos yeux. Il y a eu les marches de l’équipe d’Indiana Jones et le cadran de la destinée avec Harrison Ford entouré de Phoebe Waller-Bridge et Mads Mikkelsen. Celles aussi de Killers of The Flower Moon réunissant Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.