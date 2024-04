Festival de Cannes 2024 : Coppola, Cronenberg, Audiard... découvrez la sélection de la 77e édition

Iris Knobloch, Présidente du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, Délégué général, ont présenté ce jeudi la Sélection officielle du 77e Festival de Cannes. Dix-neuf films figurent en compétition, dont ceux réalisés par les Français Jacques Audiard, Coralie Fargeat, Christophe Honoré, Gilles Lellouche et Agathe Riedinger. Découvrez les principales annonces.

Le 77e Festival de Cannes a dévoilé jeudi matin sa sélection officielle, contenant la compétition, la section Un Certain Regard, les Séances Spéciales et les Séances de minuit. Première impression à cette énumération : une immense excitation à la perspective de découvrir tous ces films, présentés aux festivaliers du 14 au 25 mai 2024.

À commencer par une compétition qui, sur le papier, s'annonce d'un très haut niveau. Une liste de 19 films (en attendant les inéluctables ajouts de dernière minute dans les jours à venir) cités par le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. Parmi eux, un météore : Megalopolis, le projet fou de Francis Ford Coppola qui, comme l'a rapporté la presse américaine en fanfare - et Coppola en personne - sera bien présenté sur la Croisette. L'occasion pour le réalisateur de Conversation secrète et Apocalypse Now de briguer une troisième Palme d'or.

La concurrence sera rude

Rien n'est joué pour autant. La concurrence sera rude cette année, notamment pour les cinq cinéastes français en lice. D'abord pour deux habitués : Jacques Audiard de retour avec Emilia Perez, comédie policière chantée-dansée sur fond de trafics de drogue, avec Zoé Saldana, Selena Gomez et Karla Sofía ; et Christophe Honoré avec Marcello Mio, hommage fantaisiste à l'acteur Marcello Mastroianni où se retrouveront Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni.

Enfin pour trois nouveaux : Gilles Lellouche accédera enfin à la compétition avec son nouveau film L'amour ouf, ambitieuse comédie romantique musicale avec François Civil et Adèle Exarchopoulos ; Coralie Fargeat, à qui l'on doit le film d'horreur Revenge, présentera The Substance, un film de "body horror assumé", précise Frémaux lors de la conférence de presse, avec Demi Moore et Margaret Qualley ; et un vrai pari de la part de Thierry Frémaux et son équipe de sélectionneurs : la jeune réalisatrice Agathe Riedinger sera propulsée dans le grand bain de la compétition avec son coup d'essai Diamant brut, un "film contemporain et extrêmement moderne" aux allures de film des frères Dardenne, selon Frémaux.

Des habitués et des paris audacieux

Parmi les autres noms connus en compétition, figurent le Canadien David Cronenberg avec The Shrouds, présenté comme l'un des films les plus personnels du réalisateur de Vidéodrome avec Diane Kruger et Vincent Cassel ; l'Anglaise Andrea Arnold avec Bird dans lequel jouent Barry Keoghan et Franz Rogowski ; le Chinois Jia Zhang-Ke avec Caught By The Tides ou encore l'Italien Paolo Sorrentino avec Partenope.

Toujours en compétition, l'Américain Paul Schrader présentera Oh Canada avec Richard Gere, Uma Thurman et Jacob Elordi (la série Euphoria), décrit par Frémaux comme une "comédie funèbre" ; le Russe Kirill Serebrennikov qui reviendra avec Limonov - The Ballad, son adaptation d'un roman d'Emmanuel Carrère ou encore le Grec Yorgos Lanthimos, qui a glané le Lion d'or à la dernière Mostra de Venise avec son épatant Pauvres créatures et qui proposera déjà un nouveau film avec son actrice fétiche Emma Stone intitulé Kinds of Kindness.

Pour les films qui risquent de "faire parler" dans cette catégorie, il faudra surveiller attentivement The Apprentice, du réalisateur danois d'origine iranienne Ali Abbasi, qui reviendra sur l'ascension d'un certain Donald Trump.

Comme annoncé plus tôt, l'ouverture, hors compétition, reviendra à Quentin Dupieux, maître du décalage, avec Le deuxième acte, dans lequel joueront Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel et Raphael Quénard. Greta Gerwig, réalisatrice de Barbie, présidera ainsi le jury. Et George Lucas, père de la saga Star Wars, inspirateur pour Indiana Jones (lancée derrière la caméra par Steven Spielberg), recevra la Palme d'or d'honneur lors de la cérémonie de clôture.

Kevin Costner, de retour au western avec Horizon, An American Saga, a gagné son ticket, hors compétition. Toujours hors compétition, Furiosa, nouvel épisode de Mad Max de George Miller (Australien, mais assimilé à Hollywood), montera les marches avec ses stars Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth.