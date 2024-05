VIDÉO - Cannes 2024 : Emma Stone swingue sur les marches de "Kinds of Kindness"

La comédienne américaine Emma Stone a monté les marches ce vendredi soir à Cannes. Elle est l’une des vedettes de "Kinds of Kindness", le nouveau film du réalisateur grec Yorgos Lanthimos. L’occasion d’esquisser un pas de danse sur la BO de cette comédie méchamment drôle.

Tout le monde s’arrache Emma Stone. Et surtout le Grec Yorgos Lanthimos qui après l’avoir dirigée dans La Favorite en 2018 et Pauvres Créatures, Oscar 2024 de la meilleure actrice à la clé, la retrouve déjà avec Kinds of Kindess, en compétition pour la Palme d’or vendredi 17 mai à Cannes avant sa sortie en salles le 26 juin prochain.

Projet atypique dans la carrière du réalisateur découvert à la fin des années 2000 sur la Croisette, Kinds of Kindness se compose de trois histoires distinctes qui ont en commun leur folle noirceur et des comédiens qui se sont chacun emparés de trois rôles différents. Emma Stone ? Elle a de nouveau l’occasion de montrer qu’elle est l’une des stars les plus "libres" du cinéma américain… et de danser !

Entourée du cinéaste et de ses partenaire Willem Dafoe, Jesse Plemmons et Mamou Athié sur le tapis rouge, la comédienne a fait une apparition lumineuse sur le tapis rouge ce vendredi en fin de journée. Avant de swinguer en haut des marches sur la BO du film le plus méchamment drôle de la compétition, comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessus.