VIDÉO - Avant Cannes, Maïwenn défend Johnny Depp : "C’est un écorché et un incompris"

Comment vous est venue l’idée de proposer le rôle de Louis XV à Johnny Depp ? C’est un choix qui a beaucoup fait parler, pour plein de raisons. C’est aussi un pari, non ?

Ce n’était pas gagné du tout d’avance. J’étais perturbée parce que j’avais proposé le rôle à deux acteurs français que j’adorais. Un n’a pas voulu sans lire le scénario (Gérard Depardieu - ndlr). L’autre voulait bien le faire, mais il a eu des problèmes de santé… Après ces deux acteurs français, je n’en voyais aucun autre incarner la royauté. Alors, j'ai préféré suivre mon désir, quitte à ce que ça passe les frontières en faisant appel à des acteurs étrangers. Mais je me disais "ce n’est pas possible, c’est le film de ma vie, je veux prendre un acteur qui me fait rêver". Quelqu’un qui incarne la royauté sans que je le dirige. Il n’y en avait que deux ou trois comme ça. J’ai écrit un mail à l’agent de Johnny Depp. Sans connaître ni l’agent, ni Johnny Depp. Sans passer par aucun piston. En me disant que ça ne marcherait jamais. Mais je voulais aller au bout de mon désir. Qu’est-ce que j’avais à perdre ? Au pire, on ne me répond pas. Au pire, on me dit non. Et j’aurais été au bout de mes rêves. Mais il faut toujours aller au bout de ses rêves. Il faut toujours tenter. Et puis au bout de dix jours, on m’a répondu et j’avais rendez-vous avec lui.