VIDÉO - Cannes : la mannequin ukrainienne Alina Baikova exhibe un t-shirt anti-Poutine sur le tapis rouge

Elle a été stoppée par le service d’ordre au pied des marches. La mannequin ukrainienne Alina Baikova s’est présentée vendredi sur le tapis rouge du Festival de Cannes vêtue d’un imperméable sous lequel elle portait un t-shirt aux couleurs jaune et bleu de son pays. Et l’inscription "Fuck Putin !" pour le moins explicite. Si la scène s’est déroulée très rapidement, elle n’a pas échappé aux photographes et aux cameramens…

"Voici la preuve d'un soutien réel à l’Ukraine !", a écrit ce matin la jeune femme sur sa page Instagram, suivie par plus de 3,5 millions d’abonnés. "J’ai été arrêté et on m’a demandé de quitter tapis, car le Festival ne veut pas devenir trop politique. Ils voulaient bien que je reste, mais sans ouvrir ma veste", ajoute-t-elle. "Les Russes doivent se retirer de nos terres et nous laisser en paix ! Acceptez le fait que nous sommes un pays libre (…) Nous ne nous arrêterons pas jusqu’à ce qu’ils nous laissent en paix !".