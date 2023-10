VIDÉO - Deauville : "les planches", lieu mythique couru par les stars, fêtent leurs 100 ans

Le Festival de Deauville s'est affirmé année après année comme le bastion du cinéma indépendant américain. C'est là où l'on a vu émerger des réalisateurs comme Todd Solondz (Happiness) et Darren Aronofsky (Pi), et où des films cultes ont été découverts (par exemple Scream, de Wes Craven). Mais ce rendez-vous est aussi et surtout associé à un lieu mythique : les planches.

Créées en 1923 par l'architecte Charles Adda pour permettre aux femmes de profiter du bord de mer sans risquer de salir leurs robes dans le sable, elles sont devenues, au fil du temps, un endroit à la mode où il est bon d'être vu. Depuis 1975, date de la création du Festival, de célèbres acteurs et réalisateurs américains ont inscrit leur nom sur la promenade. Preuve, s'il en fallait une, que les stars qui font le voyage en Normandie ne sont absolument pas sauvages ou inaccessibles, au contraire.