VIDÉO - Fête foraine : une tradition ancienne, et toujours aussi populaire

C'est le début de la saison des fêtes foraines. Et en ce jour de printemps, TF1 vous invite au voyage dans un pays de fer, de couleurs et de cris. La Foire du Trône a une histoire bien plus ancienne que celle des photographies qui la raconte. Depuis la révolution industrielle, la fête foraine, à travers les manèges, est une vitrine de l'évolution technologique, comme on le constate dans le reportage en tête de cet article.