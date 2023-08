VIDÉO - Geri Halliwell Horner dans "Gran Turismo" : "J'ai toujours aimé jouer la comédie !"

Et si c’était le début d’une nouvelle carrière ? Dans Gran Turismo, en salles le 9 août la Spice Girl Geri Halliwell Horner tient son premier rôle dramatique. Elle incarne Lesley, la mère de Jann Mardenborough, un fan britannique du célèbre jeu vidéo devenu champion automobile pour de vrai. "J’ai toujours aimé jouer la comédie, d’ailleurs j’ai pris des cours quand j’étais jeune", confie-t-elle à TF1info dans la vidéo ci-dessus.

Celle qu’on a longtemps surnommé "Ginger Spice" en raison de sa chevelure de feu n’est pas tout à fait une novice à l’écran. Après avoir tenu son propre rôle avec ses copines du groupe dans le mémorable Spice World, le film, en 1997, elle a également participé à la saison 6 de série culte Sex and the City et au film d’action Hyper Tension 2 avec Jason Statham.