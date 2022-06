Film "La traversée" : l'équipage improbable !

Le catamaran est le plateau de cinéma le plus inconfortable au monde. Les acteurs et les techniciens sont une vingtaine à bord. "On s’est retrouvé collé avec les techniciens et les gamins", explique l’acteur Lucien Jean-Baptiste. Au final, il n’y a pas eu de mal de mer, mais une bonne entente, malgré la promiscuité. C’est une première expérience de cinéma atypique pour la plupart des jeunes acteurs.