"Ça me rend service, une France apaisée !" : Omar Sy évoque la mémoire des Tirailleurs sénégalais dans Sept à Huit

Des Tirailleurs auxquels Omar Sy entend rendre hommage, estimant qu'on les a oubliés. "On a beaucoup d'images, de ressentis, de textes sur ce qu'ont vécu les Poilus, mais les Tirailleurs, peu, donc c'est juste ça en fait : ramener un peu plus de détails et d'informations sur ces soldats-là qui sont autant méritants", dit-il. Et de poursuivre : "quand on vient raconter l'histoire des Tirailleurs, elle ne vient pas effacer la mémoire des Poilus, elle s'additionne, c'est ça notre histoire en fait, c'est les deux. C'est toutes ces mémoires qu'il faut accepter et reconnaître".

Un vœu pieu ? Pas si sûr... L'acteur souhaite juste que ces mémoires additionnées permettent d'avoir une France plus apaisée. "Ça me rend service, moi, une France apaisée ! Personne n'aime les embrouilles", lâche-t-il. Et l'acteur sait de quoi il parle, lui qui a fait le choix d'épouser une femme d'une autre couleur que la sienne et dont les enfants sont métis. "Le mélange et l'harmonie, je le vois, je le vis, donc je sais que c'est possible et donc forcément, j'ai peut-être plus d'espérances que les autres", admet-il.