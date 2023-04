VIDÉO - "Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan" : découvrez les coulisses du tournage

À la réalisation, il y a Martin Bourboulon, chargé de mettre en scène une version moderne de l'histoire. Nous nous sommes rendus sur le tournage. Tous les jours pendant sept mois, les acteurs ont été plongés dans des décors somptueux : des châteaux et des abbayes colonisés par des centaines de techniciens et figurants, tous au service de scènes d'équitation, ainsi que de bagarre, chorégraphiés dans les moindres détails. Avant le tournage, les acteurs ont suivi pendant six mois une préparation intensive : des cours de voltige équestre et d'escrime.

"Ce qui peut faire peur, c'est de rater son passage alors que le plan-séquence a commencé depuis 10 minutes. Mais moi j'aime bien, ça crée une urgence, ça crée une concentration précieuse où tout le monde donne. Et là il y a de la solidarité", nous précise Romain Duris.