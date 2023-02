VIDÉO - "Love again", la bande-annonce : Céline Dion s’improvise coach de l’amour au cinéma

Céline Dion prête quelques-uns de ses titres emblématiques au film, dont "It’s all coming back to me now", qui résonne dans ce premier aperçu. Elle rappelle que "l’amour a un plan pour nous tous", elle qui a vécu une histoire passionnée avec René Angélil, son époux pendant 22 ans. Love again a été tourné bien avant que ne soient rendus publics les problèmes de santé de la chanteuse. En décembre, elle annonçait être atteinte du "syndrome de l’homme raide", un trouble neurologique rare qui provoque notamment des spasmes musculaires douloureux. La partie estivale de sa tournée "Courage", qui devait passer par les Vieilles charrues en juillet, a été annulée.