Folies basques : fête et excès à Bayonne

Plus d’un million de personnes affluent chaque année, fin juillet, dans la petite sous-préfecture des Pyrénées-Atlantiques de 50 000 habitants. C’est la plus grande fête populaire de l’été en France. Créée en 1932, sur le modèle de la feria de Pampelune en Espagne, ces fêtes célèbrent les traditions basques. Mais elles attirent aussi de plus en plus de jeunes, avides de soirées sans limites, avec leurs excès en tout genre. Et parfois leurs drames, bien loin du folklore et de l’âme du Pays Basque.