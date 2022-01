Pour Manuel et David, les musiciens, c'est en effet une première. Ils n'avaient encore jamais joué dans un tramway. "C'est assez rigolo parce qu'on doit être concentré sur la partition et en même temps, il y a le paysage qui bouge devant nous. On voit des gens qui nous regardent d'un air curieux, car ils se demandent ce qu'on fait sur un piano. Du coup, c'est assez original", explique David Salmon dans la vidéo en tête de cet article.

Ce concerto improvisé est aussi une bonne opportunité de sortir Schubert hors des salles de concert classique. "On peut faire découvrir un peu la musique classique à des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller aux concerts, qui n'ont pas l'habitude d'aller en écouter, c'est vachement bien", ajoute Manuel Vieillard. Mission réussie pour ces deux esthètes : Jacqueline, une musicienne de passage, se laisse tenter à son tour et enchaîne quelques notes sur le piano.