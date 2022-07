Fontevraud : Monet s'invite à l'abbaye

Au cours de sa carrière, Monet ne se refuse rien. Il laisse visibles des morceaux de toiles blanches, immortalise la gare Saint-Lazare et ses panneaux de signalisation. En 1877, les critiques d'art s'étouffent. Dix ans plus tard, Claude Monet, peint par son ami Renoir, est déjà bien mieux accepté. Depuis, il est devenu l'un des peintres les plus connus et appréciés dans le monde. Au contact de ses tableaux, beaucoup se découvrent un peu impressionnistes. Parmi ces chefs d'œuvres exposés jusqu'au 18 septembre 2022, quelques pépites comme la toile des Nymphéas.