"Le moment le plus difficile de ma vie" : Cristiano Ronaldo évoque la mort de son fils dans une interview

Au même moment où il pleurait la perte de son fils, le couple célébrait aussi la naissance de leur petite fille en bonne santé. "C'est fou. J'ai essayé d'expliquer cela parfois à ma famille et même à mes amis proches. Je leur dis que je ne me suis jamais senti heureux et triste au même moment. C'est difficile à expliquer".

Il raconte aussi comment il a annoncé la nouvelle à ses quatre autres enfants. "Gio est arrivé à la maison, et les enfants ont demandé 'Où est l'autre bébé, où est l'autre bébé ?'", se souvient Cristiano Ronaldo. "Après une semaine, je me suis dit : 'Soyons francs, et soyons honnêtes avec les enfants, disons que Ángel, c'est son nom, est allé au paradis.' (…) Ce que j'aime le plus est qu'Ángel fait tout de même partie de leur vie".