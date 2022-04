François Alu : le sacre d'une étoile

Révélé en 2014 dans le ballet de Daphnis et Chloé, François Alu bénéficie depuis ses débuts du soutien indéfectible du public, avec une popularité qui n'aura cessé de grandir notamment pour sa participation à l'émission "Danse avec les stars", et pour ses sketches décalés postés sur Internet depuis le pavillon familial, pendant le confinement. Cette énergie débordante le pousse aussi à prendre un congé sabbatique pour écrire et jouer son propre spectacle, très loin des contraintes académiques.