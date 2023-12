VIDÉO - "Il faut la laisser partir" : Line Renaud réagit sur LCI aux propos de Françoise Hardy sur la fin de vie

Line Renaud était l'invitée de Darius Rochebin sur LCI, vendredi, pour commenter les propos récents de Françoise Hardy. Cette dernière, très malade, a confié à Paris-Match vouloir partir "le plus tôt et le plus vite possible". Line Renaud a fait part de sa douleur de voir la chanteuse de 79 ans souffrir et "prendre des médicaments qui ne lui servent à rien".

Son quotidien, rythmé par la maladie, est devenu cauchemardesque. Dans une interview accordée à Paris-Match, Françoise Hardy a décrit l'enfer qu'elle vivait jour après jour alors qu'elle se bat depuis 2018 contre un cancer du pharynx, elle qui s'était déjà remise d'un cancer du système lymphatique. La chanteuse de 79 ans, très diminuée par les traitements médicaux, fait face à de nombreuses douleurs et n'espère désormais qu'une chose : "Partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves".

Partisane du droit à l'euthanasie, Françoise Hardy a reçu, vendredi, le soutien d'une figure majeure de ce combat : Line Renaud, marraine de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD). L'actrice et chanteuse, invitée de Darius Rochebin sur LCI, est revenue avec une grande émotion sur les propos de l'icône des sixties. "Il faut la laisser partir", a-t-elle notamment martelé au cours de l'interview.

"Elle supplie pour partir"

"Je la comprends, et si j'étais elle, je demanderais à partir le plus vite possible comme elle le demande. C'est impossible de souffrir, d'être dans la douleur, de prendre des médicaments qui ne lui servent à rien, donc il faut partir", a affirmé Line Renaud, bouleversée. Avant d'ajouter : "Elle supplie pour partir, il faut la laisser partir, il faut l'aider."

Line Renaud a, ces dernières années, maintes fois répété son appel à légaliser l'euthanasie en France. En septembre 2021, elle avait déjà exhorté les députés à voter "le plus vite possible" un texte en ce sens, plaidant en faveur d'une "liberté ultime et souveraine, celle de mourir dans la dignité". Un an après, c'est dans une tribune publiée dans le JDD qu'elle réclamait la légalisation de "l'aide active à mourir".

Alors que le projet de loi sur la fin de vie est attendu en février, Line Renaud a fait part de sa colère face à la lenteur des discussions et les reports de ce projet de loi. "Il faudrait qu'ils la sortent maintenant (...), 74 députés étaient d'accord avec cette loi quand je suis allée en parler là-bas (à l'Assemblée nationale, en 2021, NDLR)", a-t-elle affirmé sur LCI. "Ils étaient tous d'accord, alors pourquoi attendre ? (...) Pourquoi on ne fait pas passer cette loi ?" s'est-elle interrogée, déplorant le fait que "pour Françoise, cela semble être trop tard".

Des fins de vie douloureuses

La souffrance de Françoise Hardy lui a rappelé les fins de vie douloureuses de sa mère et de son mari, Loulou Gasté, son époux atteint d'un cancer des os et décédé en 1995. "Loulou, on ne pouvait rien faire, il a fallu attendre... On savait qu'il allait mourir, il souffrait (...). Il a fallu qu'il meurt, qu'il attende de souffrir encore plus", a-t-elle confié sur LCI, soulignant que "c'est ce qu'il se passe en ce moment avec Françoise".

"Si la science dit qu'il est l'heure, qu'il n'y a plus rien à faire pour elle, alors pourquoi attendre ? Il faut que la science le dise, qu'il n'y a plus rien à faire pour elle. Pour le moment, c'est Françoise qui souffre, qui dit qu'il y en a assez, et qu'elle veut arrêter. Il faut l'écouter", a-t-elle poursuivi à l'antenne.

Interrogée sur sa propre fin de vie, Line Renaud a assuré que si la souffrance l'atteignait, elle voudrait pouvoir partir quand elle le souhaite : "Lorsqu'il n'y a plus rien à faire, que la science a dit que j'étais à mon point final, et que je souffre, mais qu'on m'envoie dormir définitivement !"