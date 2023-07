Frissons : les grands 8 de PortVentura

Le mot d’ordre, c’est l’adrénaline. Il y a bien des attractions pour les enfants, un parc aquatique, des hôtels et des golfs. Mais, on vient au PortAventura, au sud de Barcelone, pour se faire peur, parfois même, très peur. On recense cinq millions de visiteurs chaque année, dont un million de Français, essentiellement du sud de la France. Quarante-deux manèges, dans six univers différents, du Far West, au Mexique ou à la Polynésie. Trois mille employés. Une usine à sensation qui accueille jusqu’à 40 000 personnes par week-end.