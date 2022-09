Funérailles d'Elizabeth II : "De l'argent bien dépensé", selon le gouvernement britannique

La ministre note que les funérailles d’Elizabeth II ont ravivé "le sens de la communauté". "J’ai toujours pensé que notre reine était la colle qui rassemblait notre société et c’est exactement ce qu’elle a fait là. C’était remarquable de voir ça sur le terrain", a-t-elle déclaré. "On a vu des milliers de gens" venir pour les funérailles "et je pense que personne ne peut insinuer que notre défunte monarque ne méritait pas ces adieux, étant donné le devoir et le service désintéressé auxquels elle s'était engagée durant plus de 70 ans", a-t-elle ajouté.