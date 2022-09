VIDÉO - Funérailles d'Elizabeth II : le cercueil de la reine entre dans l'abbaye de Westminster sur "The Sentences"

C'était un moment d'émotion intense. Le cercueil de la reine Elizabeth II a fait son entrée dans l'abbaye de Westminster au son de "The Sentences", une chanson interprétée lors de toutes les funérailles nationales depuis plus de deux siècles. La dépouille de la souveraine était suivie par un cortège emmené par ses quatre enfants, le roi Charles III, la princesse Anne et les princes Andrew et Edward. Les princes William, Harry et l'un de leurs cousins marchaient juste derrière.