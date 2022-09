VIDÉO - Funérailles d'Elizabeth II : le roi Charles III et le prince William s'offrent un bain de foule

Un bain de foule improvisé. Alors que des milliers de Britanniques attendent des heures dans les rues de la capitale anglaise pour se recueillir devant le cercueil d'Elizabeth II, qui repose au Westminster Hall jusqu'à lundi matin, certains ont eu une belle surprise. Ce samedi, en début d'après-midi, le roi Charles III et le prince William sont venus échanger avec eux.

Vers 13h30 (heure française), le roi, en visite au poste de police de Lambeth pour remercier bénévoles et policiers mobilisés pour sécuriser Westminster, est descendu de sa voiture pour rencontrer les Britanniques. Charles III a pris le temps de serrer des mains et d'échanger quelques mots avec les habitants venus à sa rencontre, eux qui patientent parfois depuis plus de 24 heures pour pouvoir approcher le cercueil de la reine.