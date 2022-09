VIDÉO - Funérailles d’Elizabeth II : un jeune choriste de Westminster enflamme les réseaux sociaux

Durant la messe, le chœur de l’abbaye de Westminster a interprété plusieurs chants qui revêtaient un caractère symbolique pour la famille royale et la défunte souveraine. "The Lord’s My Sheperd, I’ll Not Want", avait ainsi été chanté durant le mariage d’Elizabeth II avec le prince Philip en 1947, puis cinq ans plus tard lors des funérailles du roi George VI.