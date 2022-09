VIDÉO - Funérailles d'Elizabeth II : David Beckham patiente plus de 12 heures pour se recueillir

Vêtu de sombre, le joueur a patienté comme ses concitoyens plus d'une douzaine d'heures avant d'atteindre le Hall de Westminster, à Londres, où est exposé le cercueil d'Elizabeth II jusqu'à lundi. "Je pensais qu'en venant à 2h du matin ça allait être plus calme, mais j'avais tort", a raconté l'ancien capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre à la chaîne de télévision ITV.

Sa présence a fortement marqué la foule, et plusieurs personnes ont posté des photos de lui sur les réseaux sociaux. "Le moment le plus important pour moi a été quand j'ai reçu (ma médaille de) l'Ordre de l'Empire britannique. J'avais emmené mes grands-parents, de vrais royalistes, avec moi", a encore raconté David Beckham à la chaîne Sky News, justifiant sa venue. "J'ai été tellement chanceux de pouvoir vivre de tels moments dans ma vie, d'avoir pu approcher Sa Majesté", a ajouté l'ancienne star de Manchester United et du Real Madrid.