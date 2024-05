"Furiosa : une saga Mad Max" : un cinquième opus explosif qui a emballé la Croisette

Présenté hors compétition ce mercredi au Festival de Cannes, "Furiosa : une saga Mad Max" sort sur les écrans le 22 mai. Réalisé par George Miller, ce cinquième volet met en scène Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth. Et il devrait ravir les fans de la saga précédemment portée par Mel Gibson.

Les fans de la saga Mad Max ne seront pas déçus. Présenté hors compétition mercredi au Festival de Cannes, Mad Max Furiosa sort enfin sur les écrans le 22 mai. Le cinquième opus de la saga de George Miller a totalement emballé les festivaliers qui lui ont réservé une standing ovation.

Dans ce préquel qui explore l’enfance de l'impératrice Furiosa (Charlize Theron dans Fury Road), tous les ingrédients qui ont fait le succès de la franchise sont réunis : un monde post apocalyptique dans lequel évolue une bande de sauvages motorisés qui se battent pour un puits de pétrole ou un litre d’eau.

78 jours de tournage pour une cascade de 15 minutes

La recette marche depuis 45 ans. Les quatre premiers Mad Max ont rassemblé entre deux et quatre millions de spectateurs en France. Après ça, il n'est pas évident de prendre la relève de Mel Gibson. "Il faut un peu de sagesse et d’humidité pour faire des suites à cette saga. Mais le réalisateur a réussi à faire évoluer la franchise dans des nouvelles directions avec des nouveaux personnages, et pas forcément ceux attendus par le public", nous explique Chris Hemsworth qui joue Dementus, un méchant aussi bavard qu'attachant, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de l'article.

Face à lui, on retrouve l'excellente Anya Taylor-Joy (Le Jeu de la dame), qui se glisse dans la peau d'une rebelle animée par la vengeance. À l'image des autres comédiens, l'actrice britannique a donné de sa personne pour les scènes d’action. "On a fait une séquence de cascade qui a duré 78 jours pour seulement 15 minutes de film. C’était dingue ! Mais le résultat est vraiment cool à l’écran". Bonne nouvelle pour les aficionados : à 79 ans, Georges Miller, qui dirige la franchise depuis 1978, n’exclut pas de signer bientôt un sixième film.