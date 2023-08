Après le fiasco qui l’a mené en prison, l’organisateur du Fyre Festival organise une deuxième édition

Condamné à six ans de prison pour fraude, Billy McFarland a bénéficié d’une libération anticipée en mai 2022 avant de passer quatre mois assigné à résidence. Dans une vidéo partagée sur son compte TikTok et le nouveau site officiel de l’évènement, l’Américain de 31 ans raconte avoir profité de ses sept mois à l’isolement pour rédiger "un plan de 50 pages". Objectif ? "Rassembler les gens du monde entier et réaliser l’impossible". Il rappelle fièrement qu’il travaille actuellement à une comédie musicale sur le Fyre Festival à Broadway et qu’il a produit un documentaire sur son parcours, bien éloignés des deux excellents films produits par Netflix et Hulu qui dressaient un portrait de lui peu reluisant.