Gaben, dans "The Voice" : "Vianney, c'est le genre de mec à qui j'ai toujours voulu ressembler"

Pourquoi avez-vous choisi La Complainte de la Butte ?

C'est une chanson que j'aime beaucoup et qui me trottait dans la tête depuis un moment. Quand il a fallu choisir, je me suis dit que j'allais tenter ça et en faire quelque chose. Je me suis inspiré de mon chanteur préféré, qui est un tueur en guitare voix, c'est Richard Hawley. Il n'est pas très connu en France mais c'est un gars qui fait une carrière dingue en Angleterre et un peu partout en Europe.

Vous n'avez pas hésité à aller avec Vianney. Pourquoi ?

Je n'avais jamais pris aucune décision avant. Mais ses mots m'ont touché. Il m'a renvoyé beaucoup de lumière et de belles intentions. Et en plus c'est quelqu'un que j'avais vraiment envie de connaître. Il est très inspirant, c'est le genre de mec à qui j'ai toujours voulu ressembler.

La musique, ça a toujours été une passion ?

Oui, j'ai toujours rêvé de vivre de la musique, mais je n'ai pas eu les opportunités, ni les oreilles justement pour m'écouter. On n'a pas cessé de me répéter que la musique ce n'était pas un métier, mais de la rigolade. Je me dis que je ne me suis peut-être pas trompé !