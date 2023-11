VIDÉO - Gérard Depardieu dans le costume de Maigret : découvrez les premières images

Le monstre sacré du cinéma français fait aussi parler de lui sur le front judiciaire. Le 17 décembre dernier, l’actrice Charlotte Arnould a révélé être la jeune femme qui l'accuse de viols depuis 2018. "Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux pour justifier sa décision. "Cette vie m’échappe depuis 3 ans et j’ai envie de vivre sans me renier". Gérard Depardieu, qui nie les faits, a été mis en examen pour "viols et agressions sexuelles" par la juge d’instruction en charge de l’affaire en décembre 2020.