VIDÉO - Gérard Depardieu débarque sur Instagram… et lance un message à Kylian Mbappé

Il y a un petit nouveau sur Instagram. Monstre sacré du cinéma français, Gérard Depardieu a débarqué jeudi sur le réseau social. "Soyez beaucoup de followers, je crois que c'est comme ça qu'on dit !", a lancé l’acteur de 72 ans dans une story. "Si vous avez envie de gueuler, je gueulerai pour vous." Avec déjà plus de 5000 abonnés, Gégé semble avoir tout compris pour animer sa communauté puisqu’il a déjà posté une photo souvenir où on le voit embrasser dans le cou un certain Vladimir Poutine…