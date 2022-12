VIDÉO - Gims invité de TF1 : les coulisses du générique du JT revisité par le chanteur

Un album dans le titre ne doit rien au hasard : Gims y rend notamment hommage au célèbre compositeur autrichien, génie de la musique classique. Mais aussi à de nombreux autres genres, qui irriguent ses chansons depuis le début de sa carrière, comme le rap, la pop, la chanson française... À l'occasion de son passage sur TF1, le chanteur star a aussi voulu rendre hommage à une autre bande son qu'il affectionne particulièrement : il s'est amusé à remixer le générique du 20H, inchangé depuis plus de 30 ans, qu'il a diffusé dans sa version revisitée ce dimanche soir en direct sur le plateau.

Dans la vidéo en tête d'article, on le retrouve peu de temps auparavant en studio, auprès de son équipe, en train de peaufiner une nouvelle interprétation aux accents plus classiques, maniant le piano, de fortes percussions et des chœurs haletants. Version qui finira empreinte de rumba congolaise et de rythmes plus dansants dans la bande-son diffusée en fin de JT. Derrière ses iconiques lunettes noires, Gims apparaît en véritable chef d'orchestre, battant la mesure de ce nouveau générique. Un cadeau qu'il tenait à faire au journal télévisé de TF1, dont il est un fan de longue date.