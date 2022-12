Golden Globes 2023 : "Les Banshees d'Inisherin" en tête des nominations, le cinéma français boudé

C'est l'heure de la saison des prix à Hollywood ! Avec huit nominations, Les Banshees d'Inisherin du réalisateur irlandais Martin McDonagh part la favori de la 80 cérémonie des Golden Globes avec huit nominations dont celle du meilleur film et du meilleur acteur pour Colin Farrell lors de la cérémonie qui se déroulera le 10 janvier à Los Angeles. Cette comédie très noire, qui se déroule sur une petite île irlandaise au siècle dernier, devance le déjanté Everything Everywhere All At Once du duo Daniels, puis Babylon de Damien Chazelle et The Fabelmans de Steven Spielberg avec cinq nominations chacun.

Déception pour le cinéma français. Saint-Omer, le film d'Alice Diop choisi pour représenter la France aux Oscars, ne figure pas dans la liste des long-métrages nommés pour le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, annoncée lundi. RRR de S.S. Rajamouli (Inde), À l'Ouest, rien de nouveau de Edward Berger (Allemagne), Close de Lukas Dhont (Belgique), Decision To Leave de Park Chan-wook (Corée du Sud) et Argentina, 1985 de Santiago Mitre (Argentine) ont été préférés par les votants.