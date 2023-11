Son discours sur Trump amputé, Robert de Niro se fâche tout rouge aux Gotham Awards

Le légendaire acteur américain est venu recevoir un prix au nom de l’équipe de "Killers of The Flower Moon" lors des Gotham Awards, lundi soir à New York. Sauf qu’en lisant le prompteur, il s’est aperçu que les passages consacrés à Donald Trump avaient disparu. Fâché, il a donc sorti son téléphone portable pour lire l’intégralité du texte, taclant au passage les organisateurs.

Dire que Robert De Niro déteste Donald Trump est un euphémisme. Durant le mandat de l’ancien président américain, il ne manquait jamais une occasion de dire tout le mal qu’il pensait de lui. Depuis son départ de la Maison Blanche, il continue à le tacler régulièrement, comme lors de la conférence de presse de Killers of The Flower Moon en mai dernier à Cannes.

Ce lundi, l’acteur avait prévu d’en remettre une couche lors des Gotham Awards à New York, une cérémonie du cinéma indépendant au cours de laquelle il était invité à recevoir un trophée spécial au nom de l’équipe film du Martin Scorsese. Sauf qu’en lisant le prompteur face à lui, il s’est aperçu que les passages de son discours consacrés à l’homme d’affaires avaient disparu.

L’ancien président nous a menti plus de 30000 fois au cours de ses quatre années au pouvoir Robert De Niro

"Le début de mon discours a été modifié, découpé, et je n’étais pas au courant. Et je veux le lire", a-t-il déclaré à l'assistance, s’emparant alors de son téléphone portable sur lequel l’intégralité du texte était consignée. "L’Histoire n’est plus de l’histoire. La vérité n’est plus la vérité et même les faits sont remplacés par des faits alternatifs et motivés par les théories du complot et la laideur".

Une séquence immortalisée par plusieurs participants...

"Le mensonge est devenu un outil de plus dans l’arsenal du charlatan", a-t-il regretté plus loin dans ce speech décidément très politique. "L’ancien président nous a menti plus de 30000 fois au cours de ses quatre années au pouvoir, et il continue au même rythme avec sa campagne actuelle de représailles."

"Avec tous ses mensonges, il ne peut pas cacher son âme", a jugé le comédien. "Il attaque les faibles, détruit les dons de la nature et montre son manque de respect, par exemple en utilisant Pocahontas comme insulte". Une référence au surnom que Donald Trump a donné à la sénatrice Elizabeth Warren en raison de ses origines amérindiennes.

Robert De Niro a conclu en expliquant qu’il était supposé remercier les Gotham Awards et Apple qui a produit Killers of The Flower Moon. "Je n’ai pas envie après ce qu’ils viennent de faire. Comment ont-ils osé, à vrai dire ?", s’est-il indigné sous les applaudissements du public. Contactés par les médias américains, les organisateurs n’ont pas encore réagi à cette sortie inattendue.