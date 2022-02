Grand Corps Malade : les femmes de sa vie

Il y a 16 ans, il faisait découvrir le slam en France. Et la France découvrait ce Grand Corps Malade. Un timbre grave, un phrasé scandé, et une immense silhouette bancale. 16 ans plus tard, on s'arrache son dernier album. Son livre autobiographique est un best-seller. Et ses films ont fait trois millions d'entrées à eux deux. Aujourd'hui, la vie lui offre un succès phénoménal alors qu’à l’âge de 20 ans, elle broyait ses rêves.