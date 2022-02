VIDÉO - Grand Corps Malade rend hommage aux femmes de sa vie dans "Sept à Huit"

En dépit du triomphe de son dernier album, et du bon démarrage de sa tournée, celui qui a fait découvrir le slam au grand public français n'a pas été nommé une seule fois cette année aux Victoires de la Musique. Déçu, puisqu'il estimait réaliser "sa meilleure année, mais pas rancunier. Il pense qu'il aurait suivi la cérémonie tout de même... s'il n'était pas justement en concert ce soir-là. Grand Corps Malade pointe surtout un système de vote "qui est peut-être à reconsidérer" : les grandes maisons de disques disposent de (beaucoup) plus de voix que les indépendants, la cause selon lui d'un certain biais dans les choix.