Grève à Hollywood : Dwayne Johnson fait un don "à sept chiffres" pour aider les acteurs en difficulté

C'est un bel acte de générosité. The Rock a fait un don conséquent pour soutenir les comédiens actuellement en grève à Hollywood. "C'est le don individuel le plus important que nous ayons jamais reçu", se réjouit auprès de Variety Cyd Wilson, le directeur de la SAG-AFTRA Foundation, un syndicat professionnel américain représentant plus de 160.000 acteurs, figurants et professionnels des médias du monde entier. Si le montant du don est confidentiel, Variety indique que la somme est à "sept chiffres". "Ce chèque va aider des milliers d'acteurs, que ce soit pour se nourrir, assurer la sécurité de leurs enfants ou pour faire rouler leur voiture", poursuit Cyd Wilson.