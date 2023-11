VIDÉO - Marche silencieuse pour la paix : "Pas de slogan, pas de pour, de contre", souhaite Julie Gayet sur LCI

Un collectif de 500 personnalités du monde du spectacle appelle à "une marche de l’union" à Paris ce 19 novembre. Elles réclament la fin des hostilités au Proche-Orient et dénoncent les discours qui visent à "choisir un camp". Julie Gayet, qui compte parmi les signataires, s'est exprimée ce dimanche sur LCI, évoquant l'idée de "recueillement".

"Que ces deux peuples puissent vivre en paix". C'est le message qu'entendent porter 500 personnalités du monde du spectacle réunis derrière le collectif "Une autre voix" qui appellent à "une marche de l’union" à Paris ce dimanche 19 novembre pour mettre fin aux hostilités au Proche-Orient. "On aimerait retisser maille à maille les tissus déchirés (...) parce que plus personne ne s'écoute parler dans cette période", a expliqué ce dimanche en direct sur LCI l'actrice.

"Parce qu'on peut avoir des liens plus ou moins loin d'appartenance à un camp ou à un autre, là sous le coup de l'émotion et avec peu de distance parce qu'on ne prend pas assez de distance tout à coup on se met à avoir des radicalités, des positions plus personnelles", regrette-t-elle, évoquant les raisons qui ont animé les initiateurs de cette marche, dont la comédienne belge et musulmane d’origine marocaine Lubna Azabal.

"Pas de slogan, pas de pour, de contre"

"Ramener de la nuance, de l'écoute, dire que : oui on peut être multiple, on n'est pas obligé de choisir son camp, son clan", a-t-elle poursuivi au sujet de l'objectif de cette initiative, avant d'ajouter : "Et en même temps rester chez soi silencieux ce n'est pas non plus une position valable".

Elle a aussi évoqué "l'idée de recueillement pour rappeler l'humanité", à travers "nos corps côte à côte tous dans nos différences". Parmi les signataires de la tribune publiée ce lundi sur le site de Telerama, figurent pour rappel des personnalités de toutes les confessions. Des comédiennes comme Isabelle Adjani, Nathalie Baye et Marion Cotillard, des comédiens comme Pierre Arditi, François Berléand et Tomer Sisley, des metteurs en scène comme Jacques Audiard, Patrice Leconte et Olivier Py, la romancière Leïla Slimani ou encore le chanteur Michel Jonasz. "Des gens de culture qui viennent de tous les milieux, du théâtre, du cinéma, des techniciens", résume encore Julie Gayet sur LCI, formulant le souhait que "le plus grand nombre se retrouvera dans cette marche silencieuse". Et d'énumérer : "Pas de revendication politique, pas de slogan, pas de pour, de contre tout simplement le respect de nos différences".

"Cette marche c'est effectivement symbolique mais un symbole de vie", a-t-elle conclu rappelant qu'elle s'élancera "de l'institut du monde arabe vers le musée d'art et d'historie du judaïsme pour allée vers la place des métiers".