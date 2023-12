Un aspirant candidat à l’Eurovision pour Israël meurt dans les combats à Gaza

L’armée israélienne a annoncé mardi 26 décembre la mort de plusieurs de ses soldats, dont Shaul Greenglick. Le jeune homme de 26 ans avait profité d’une permission pour participer au télécrochet sélectionnant le représentant israélien à l’Eurovision. Retenu par les juges, il avait abandonné finalement la compétition pour se consacrer à sa mission avec Tsahal.

Son audition est désormais largement relayée sur les réseaux sociaux. C’est en uniforme de soldat que le capitaine Shaul Greenglick s’était présenté sur la scène de "HaKokhav HaBa", un populaire télécrochet israélien qui cette année encore doit désigner l’artiste qui représentera le pays au concours de l’Eurovision à Malmö en mai prochain. Réserviste de Tsahal, le jeune homme de 26 ans a été tué dans le nord de la bande de Gaza cette semaine. Son décès a été annoncé mardi 26 décembre par l’armée, rapporte la presse locale, dont le Jerusalem Post.

Le passage de Shaul Greenglick avait été diffusé le 3 décembre à la télévision israélienne. Les juges du programme avaient salué "son talent naturel" et "sa voix incroyable" après sa reprise de "Blind Bat", une chanson de Hanan Ben Ari. Plébiscité pour poursuivre l’aventure avec 83% de votes positifs, l’apprenti chanteur avait finalement préféré quitter la compétition pour se consacrer à sa mission avec Tsahal, en guerre avec le Hamas depuis les attaques perpétrées sur le sol israélien le 7 octobre.

"J'imaginais cette année autrement, une année d'ambition et d'accomplissement de rêves (…). Je promets de continuer à me battre pour ce pays que j'aime et aussi pour mes rêves à l'avenir", avait-il écrit sur Instagram mi-décembre. Citée par Israel National News, la production du télécrochet dit avoir "le cœur brisé". "Son chant nous avait émus aux larmes", indique un communiqué qui précise que le prochain épisode de l’émission lui sera dédié. "Nos cœurs sont emplis de chagrin", a écrit pour sa part sur Instagram Assi Azar, le présentateur du programme, qui "souhaite que ce cauchemar soit déjà fini".