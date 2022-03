Malgré la guerre, ce média ukrainien résiste et continue d'informer

Ils doivent aussi s’adapter aux bombardements permanents : à chaque sirène, l’équipe doit se réfugier dans un abri où elle a conçu un studio d’appoint. "On prévient les téléspectateurs qu’une sirène retentit et que nous allons nous mettre à l’abri. Cinq minutes après, on reprend l’antenne pour avertir du danger. Il y a des jours où l’alarme sonne cinq fois et on ne peut pas arrêter d’informer à chaque fois qu’elle sonne", rapporte Olga Tsap, directrice de la chaîne locale "Perchyi Zakhidnyi".