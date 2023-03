Face au Bundestag, Charles III dénonce le retour en Europe du "fléau de la guerre"

Admiratif de "la vie culturelle et nocturne" de Berlin, le roi a souligné non sans humour que si les nouvelles générations évoquaient "plus facilement les Beatles et Kraftwerk" que "Brahms et Byron", les connexions culturelles entre les deux pays étaient selon lui "plus fortes que jamais".

Dans le sillage de son discours, Charles III s'est rendu à l'ancien aéroport de Tegel, dans l'ouest de la capitale, pour rencontrer des réfugiés ukrainiens qui y sont provisoirement hébergés. Plus tard dans la journée, il doit s'entretenir avec un bataillon germano-britannique et se déplacer dans un "écovillage" à Brodowin, à quelque 60 km de Berlin.