VIDÉO - Mathieu Kassovitz sur la guerre en Ukraine : "Si on ne se bat pas pour empêcher ce qui se passe, on va tous en être victime"

"Ce qui se passe dans ce pays devrait toucher le monde entier. Au-delà de la guerre, il y a un pays qui se révolte et qui ne tombera pas. Cette force-là, cette énergie, cet espoir, on en a tous besoin aujourd’hui", ajoute Mathieu Kassovitz. Le cinéaste connaît bien l’Ukraine pour y avoir tourné la série Le Bureau des Légendes. Il se souvient notamment des discussions avec les locaux au moment de la guerre du Donbass en 2014. "On a vite compris qu’on avait affaire à des gens qui étaient ultra-nationalistes dans le bon sens, c’est-à-dire qu’ils sont fiers de leur pays et ils veulent le protéger absolument", précise-t-il.